सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोेले- यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी

उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Aadityanath) ने सहारनपुर (Saharanpur) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narender Modi) का स्वागत किया। PM ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां से प्रथम चरण के मतदाताओं (Voters) से क्षमा चाहता हूं, मेरा ये फर्ज था कि चुनाव घोषित होने के बाद उनके बीच जाऊं लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि चुनाव आयोग ने कुछ मर्यादाएं रखी थीं। लेकिन वर्चुअल समिट में उनसे मिल लिया था।

गरीबों को इस महामारी के समय मुफ्त राशन मिलता रहे, इसके लिए BJP सरकार बहुत जरूरी

PM (PM Modi in Saharanpur) बोले आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान चल रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ठंड में भी सुबह-सुबह लोग बहुत बड़ी कतारें लगाकर मतदान के लिए पहुंचे हैं। घोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो वैक्सीन शायद रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना के भय से आतंकित होकर जीवन-मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते।

आगे पीएम (PM Modi in Saharanpur) ने कहा मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ घोर परिवारवादी लोग लगातार जनता से खोखले वादे किए जा रही है। उनको पता है कि UP की जनता उनको पुराने कारनामों को याद करके उन्हें फिर से कभी घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता नहीं लिखी है, UP की जनता ने उन्हें नकार दिया है।

पूरे पश्चिमी यूपी में इन लोगों ने चुन-चुन कर अपराधियों को उतारा

PM बोले सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है और ये सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है। पूरे पश्चिमी यूपी में इन लोगों ने चुन-चुन कर अपराधियों को उतारा है। हालत ये है कि ये लोग राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं।

Share This News