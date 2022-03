Popular Game List in Hindi: भारत में 10 सबसे लोकप्रिय गेम्स (Popular Games) जो सबसे ज्यादा खेले गए। गेम्स के डाउनलोड के मामले में भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल गेम बाजार है। भारत में 4जी नेटवर्क बढ़ने और स्मार्टफोन की संख्या में वृद्धि के बाद गेम्स का बाजार (Game Market) और भी तेजी से बढ़ा है।

जब स्मार्टफोन गेम्स (Smartphone Games) पर उपभोक्ता खर्च की बात आती है तो अमेरिका सबसे ऊपर है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर वो कौन-कौन से गेम हैं जो मोबाइल गेम बाजार (Mobile Game Market) को चला रहे हैं? आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन से गेम्स हैं जो उपभोक्ता के बीच काफी लोकप्रिय हुए हैं।

Popular Game List in Hindi

PUBG MOBILE Honour of Kings Among Us! Candy Crush Saga ROBLOX FREE FIRE Ludo King Game for Peace Minecraft Pocket Edition Call of Duty: Mobile

PUBG Mobile

PUBG Mobile गेम बैटल रॉयल मोड में ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को एक साथ खेलने की अनुमति देता है। इसमें कई तरह के मोड होते हैं। 4v4 टीम डेथमैच मोड, जोंबी मोड जैसे कुछ शानदार फीचर PUBG Mobile Game में मिलते हैं।

Honour of Kings

Honour of Kings Game के अंतरराष्ट्रीय वर्जन को एरिना ऑफ वेलोर कहा जाता है। Honour of Kings एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरीना (MOBA) गेम है।

Among Us!

Among us को इनरस्लोथ द्वारा विकसित किया गया है। Among Us को 4-10 खिलाड़ी खेल सकते हैं। इस खेल में एक अंतरिक्ष यान होता है जहां पर गेम में 10 चालक दल के सदस्य फंस जाते हैं।

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga भी एक बेहतरीन गेम है। यह गेम भी एक समय में काफी लोकप्रिय गेम था। अक्सर लोगों को मोबाइल में Candy Crush Saga Mobile Game ही दिखाई देता था। Candy Crush Saga Game को अकेले या अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं।

ROBLOX Game

ROBLOX Game फुल क्रॉस-प्लेटफॉर्म सपोर्ट के साथ आता है और उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, एक्सबॉक्स वन या वीआर हेडसेट के माध्यम से खेलने की सुविधा देता है।

Free Fire Game

Free Fire Game मोबाइल पर उपलब्ध सर्वाइवल शूटर गेम है। Free Fire Game 10 मिनट के गेम प्ले के साथ आता है।

Ludo King Game

Ludo King Game एक क्लासिक बोर्ड गेम है जिसको अधिकतम 4 लोग खेल सकते हैं। Ludo King Game में वीडियो चैट सपोर्ट की भी सुविधा दी जाती है।

Game For Peace

गेम फॉर पीस (Game For Peace) मूल रूप से लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है और यह PUBG मोबाइल का चीनी वर्जन है। यह अनिवार्य रूप से खिलाड़ियों की तरह कुछ बदलाव के साथ एक वैकल्पिक वर्जन है।

Minecraft Pocket Edition

Minecraft Pocket Edition एक मल्टीप्लेयर गेम है। यह उपयोगकर्ताओं को अधिकतम 10 मित्र क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म बनाने की अनुमति देता है। Minecraft Pocket Edition उपयोगकर्ताओं को घर से लेकर महल तक और भी बहुत कुछ बनाने की अनुमति देता है।

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile ऐप 100 प्लेयर बैटल रॉयल बैटलग्राउंड और 5v5 टीम डेथमैच सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ-साथ Call of Duty: Mobile मल्टीप्लेयर मैप और अन्य मोड के साथ भी आता है।

Share This News