समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर चुनावों में मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली आप और शेली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

Supreme Court on Monday verbally observed that the nominated members cannot vote in the elections for the Mayor of the Municipal Corporation of Delhi while hearing a plea related to the mayor poll.