Share

Politics on Encounter in UP : यूपी के सुल्तानपुर में हुए चर्चित ज्वैलर्स डकैती कांड में पुलिस ने एक और सफलता हासिल की. पुलिस की इस मामले में एक और इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में बदमाश मारा गया. बदमाश की पहचान ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी निवासी अनुज प्रताप सिंह के रूप में हुई. अब सपा सुप्रीमो ने इस मामले पर एक बार फिर भाजपा पर तंज कसा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया कि सबसे कमज़ोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश ने लिखा कि जिनका कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं.

मंगेश यादव के एनकाउंटर पर भी हुई थी सियासत

बता दें कि इस मामले में एक अन्य बदमाश मंगेश यादव पूर्व में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था. इस पर खूब सियासत हुई थी. सपा सुप्रीमो मंगेश यादव के परिजनों से भी मिले थे. वहीं उन्होंने इसे फर्जी एनकांउटर भी बताया था.

‘सबसे कमज़ोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं’

अब बदमाश अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अखिलेश ने ट्वीट किया कि सबसे कमज़ोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फ़र्ज़ी एनकाउंटर नाइंसाफ़ी है। हिंसा और रक्त से उप्र की छवि को घूमिल करना उप्र के भविष्य के विरूद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है।

‘… भाजपा उसी का बदला ले रही है’

उन्होंने लिखा… आजके सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे। इसीलिए वो जाते-जाते उत्तरप्रदेश में ऐसे हालत पैदा कर देना चाहते हैं कि उप्र में कोई प्रवेश-निवेश ही न करे। उप्र की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसीका बदला ले रहे हैं। जिनका ख़ुद का कोई भविष्य नहीं होता, वही भविष्य बिगाड़ते हैं।

2017 से पहले माफिया यूपी में समानांतर सरकार चलाते थे : CM योगी

वहीं इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये नए भारत का नया यूपी है. नए यूपी में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है. बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है. अगर कोई लगाएगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा. व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता. किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है. अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2017 से पहले के यूपी में माफिया समानांतर सरकर चलाते थे. कहीं खनन माफिया हावी था।

यह भी पढ़ें : UP : तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने दो पैदल यात्रियों को मारी टक्कर, दोनों की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप