वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) के लिए 10 मार्च को परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य में सातवें चरण (Seven Phase) का मतदान 7 मार्च को होगा और इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम को छह बजे खत्म हो जाएगा। इसी क्रम में आज वाराणसी (Varanasi) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in Varanasi) ने विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होनें इस दौरान कहा पूरा यूपी (UP) बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है कि आएगी तो भाजपा (BJP) ही और आएंगे तो योगी (Yogi) ही। यूपी के लोग यूपी में गुंडागर्दी, माफिया, भ्रष्टाचार, घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं।

आएगी तो भाजपा ही और आएंगे तो योगी ही

वाराणसी (Varanasi) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in Varanasi) बोले घोर परिवारवादियों की एक खास आदत है कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। दूसरी तरफ घोर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं, जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती हैं। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां, अभूतपूर्व संकट लेकर आया है। लेकिन भारत ने तय किया है कि इस अभूतपूर्व संकट और चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। ये संकल्प सिर्फ मेरा नहीं है, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों का है, आप सभी का है।

PM मोदी (PM Modi) ने कहा हमारे गांवों की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तब हर काई गिले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो ये घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश (Uttar Pardesh) ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव (Chunav) नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर, भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता-जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो।

उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा

पीएम बोले UP के लोग, यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। हमारे गांवों की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तब हर काई गिले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो ये घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम ये ही अनुभव कर रहे हैं।

ये घोर परिवारवादी हर चीज में ढूंढते हैं राजनीतिक हित

वाराणसी में PM (PM Modi in Varanasi) ने अपने संबोधन में कहा अंधविरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। भारत दो साल से 80 करोड़ से अधिक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारजनों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। इस काम को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। मुझे खुशी है कि मेरा गरीब खुश है, मेरी गरीब मां मुझे आशीर्वाद दे रही है।

