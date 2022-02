यूपी विधानसभा चुनाव 2022: पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जन चौपाल (PM in Janchaupal) के माध्यम से यूपी के बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा कुछ ढील देने के बाद आज मैंने सोचा था कि व्यक्तिगत रूप से बिजनौर आकर अपने अभियान की शुरुआत करूं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं जा सका और फिर एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आया हूं।

UP के कर्मठ योगी सरकार दिन रात मेहनत में लगी, जिससे छोटे उद्यमियों को मिल सके मदद

PM बोले ये लोग सिर्फ अपनी, अपने करीबियों की और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। अपना स्वार्थ सोचने वाली ये प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। अपना घर भर लेने की ये प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी। अपनी जेबे भर लेने की प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कोई मतलब नहीं है।

जब उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन मिलता है तो माताओं-बहनों से जाति नहीं पूछी जाती

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी (PM in Janchaupal) ने कहा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। बीजेपी की सरकार में भाई-भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो हर गरीब को घर मिलता है, उस समय उसकी जाति, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता। करीब 500 किलो मी. का दिल्ली-लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी मुरादाबाद से होकर गुजरेगा। अलीगढ़-मुरादाबाद कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में मुरादाबाद-बरेली कॉरिडोर का काम भी पूरा होने जा रहा है।

आगे उन्होनें कहा पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार का ये प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित ना रहे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा जैसे शहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले 25 सालों में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करे तब उत्तर प्रदेश विकास की सुनहरी गाथा के साथ अपना परचम लहराए। हमारी सरकार लगातार कोशिशों में जुटी है कि यहां के किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों को हर संभव सहायता दी जाए।

भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को मानती है अपना परिवार

जनचौपाल में PM (PM in Janchaupal) बोले पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। इतना तो पहले की दो सरकारों में मिलकर भी नहीं किया गया। पहले की सरकारों में गन्ने की पर्ची से लेकर गन्ना बकाए के भुगतान तक हर जगह नकली समाजवादियों का ही राज था। किसानों और पश्चिमी UP को मैं एक बाद याद दिलाना चाहता हूं, आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे ये पूछिएगा कि जब उनकी सरकार थी तब वो आपके गांव में कितनी बिजली देते थे? UP और पश्चिमी UP में ये बात होती थी कि बिजली के अभाव में नौजवानों का भविष्य कैसे रौंदा जा रहा है।

