नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी पर बजट के बाद वेबिनार (Webinar on Electronics and IT) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के बजट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो निर्णय हुए हैं वो सारे निर्णय महत्वपूर्ण हैं। हमारे लिए प्रौद्योगिकी देश के नागरिक को सशक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। प्रौद्योगिकी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है।

प्रौद्योगिकी देश के नागरिक को सशक्त करने का एक सशक्त माध्यम

PM मोदी (PM MODI) ने कहा आज सुबह आपने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भाषण सुना, उन्होंने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, उन्होंने अमेरिका में मेक इन अमेरिका पर बड़ा ज़ोर दिया। हमारे बजट में सनराइज सेक्टर पर खास ज़ोर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीवो स्पेशल सिबजट में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर बहुत स्पष्ट रोडमैप बताया गया है।

बजट में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर बहुत स्पष्ट रोडमैप बताया गया

वेबिनार में पीएम (PM in post-budget) ने बजट में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर बहुत स्पष्ट रोडमैप बताया गया है। देश में मज़बूत 5जी इकोसिस्टम से जोड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चररिंग के लिए भी बजट में पीएलआई योजना प्रयोजन किया गया है। स्टम, ड्रोन, स्पेश टेक्नोलॉजी, 5 जी आदि सेक्टर आज देश की प्राथमिकता है।

