Punjabराज्य

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 25वें दिन: पंजाब पुलिस ने 702 ठिकानों पर छापेमारी, 232 गिरफ्तार

Ajay Yadav15 February 2026 - 12:29 PM
1 minute read
Punjab News :
‘गैंगस्टरां ते वार’ के 25वें दिन: पंजाब पुलिस ने 702 ठिकानों पर छापेमारी, 232 गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरां ते वार मुहिम के 25वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े पहचाने गए और मैप किए गए ठिकानों पर 702 छापेमारियां कीं.

जानकारी के अनुसार, “गैंगस्टरां ते वार” पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरू की गई निर्णायक जंग 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी. इसके तहत सभी जिलों की पुलिस टीमों द्वारा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से पूरे राज्य में विशेष कार्रवाइयां की जा रही हैं.

अब तक कुल 9244 गिरफ्तार

इस मुहिम के 25वें दिन, पुलिस की टीमों ने 232 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3 हथियार बरामद किए. इसके साथ ही मुहिम की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 9244 हो गई है.

इसके अलावा 89 व्यक्तियों के खिलाफ रोकथाम कार्रवाई की गई, जबकि 165 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस टीमों द्वारा कार्रवाई के दौरान 7 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया गया है.

3.1 किलो हेरोइन सहित भारी मात्रा में नशा बरामद

वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में जानकारी और अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना देने के लिए लोग गुप्त रूप से एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशियां विरुद्ध” के 350वें दिन भी जारी रखते हुए आज 96 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3.1 किलो हेरोइन, 7 किलो भुक्की, 640 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 58,050 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई. इससे मात्र 350 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 49,602 हो गई है. नशा छुड़ाने की मुहिम के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 41 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के इलाज के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें- नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 February 2026 - 12:29 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल, सपा को मिलेगा पश्चिमी यूपी में मजबूत मुस्लिम नेतृत्व

नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल, सपा को मिलेगा पश्चिमी यूपी में मजबूत मुस्लिम नेतृत्व

15 February 2026 - 1:30 PM
Photo of बुलंदशहर में मुस्लिम महिला उजमा खान ने गंगाजल लेकर शुरू की महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा, शादी की मन्नत पूरी

बुलंदशहर में मुस्लिम महिला उजमा खान ने गंगाजल लेकर शुरू की महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा, शादी की मन्नत पूरी

15 February 2026 - 11:46 AM
Photo of महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, आस्था की डुबकी के साथ माघ मेले का समापन

महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, आस्था की डुबकी के साथ माघ मेले का समापन

15 February 2026 - 10:19 AM
Photo of पंजाब सरकार की नशा उन्मूलन मुहिम में बड़ी सफलता, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर साधा निशाना

पंजाब सरकार की नशा उन्मूलन मुहिम में बड़ी सफलता, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर साधा निशाना

15 February 2026 - 7:37 AM
Photo of हरजोत सिंह बैंस का बड़ा ऐलान, सतलुज-स्वां क्षेत्र में 52 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना

हरजोत सिंह बैंस का बड़ा ऐलान, सतलुज-स्वां क्षेत्र में 52 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना

14 February 2026 - 7:40 PM
Photo of Himanshi Khurana को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर ने Call…

Himanshi Khurana को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर ने Call…

14 February 2026 - 5:08 PM
Photo of नोएडा में वैलेंटाइन डे पर कार में युवक-युवती की मौत, दोनों को लगी गोली

नोएडा में वैलेंटाइन डे पर कार में युवक-युवती की मौत, दोनों को लगी गोली

14 February 2026 - 3:24 PM
Photo of ‘साढ़े बुजुर्ग साढां मान’ मुहिम का बड़ा असर, 9000 से ज्यादा सीनियर नागरिक हुए रजिस्टर्ड

‘साढ़े बुजुर्ग साढां मान’ मुहिम का बड़ा असर, 9000 से ज्यादा सीनियर नागरिक हुए रजिस्टर्ड

14 February 2026 - 2:57 PM
Photo of छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, चार जवानों की मौत

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, चार जवानों की मौत

14 February 2026 - 2:42 PM
Photo of कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान में बम की अफवाह से हड़कंप-फ्लाइट 6E3074 जांच के लिए रोकी गई

कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान में बम की अफवाह से हड़कंप-फ्लाइट 6E3074 जांच के लिए रोकी गई

14 February 2026 - 12:52 PM
Back to top button