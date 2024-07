Share

Advertisement

Nothing Phone 2a Plus : Nothing Phone 2a Plus 31 जुलाई को लॉन्च होगा। इस फोन में शानदार फीचर्स मिलेंगे। इस फोन के कैमरे की बात करें तो 50 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इस फोन की कई लीक डिटेल्स बाहर आई हैं। इस फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इस फोन के रैम को देखें तो 12GB तक रैम मिलेगा, जो इस फोन को शानदार बनाता है। इस फोन के दो वेरिएंट लॉन्च होंगे। इस फोन के फीचर्स खास हैं।

Advertisement

Nothing Phone 2a Plus 31 जुलाई को लॉन्च होगा। आपको बता दें कि इस फोन का कैमरा शानदार होगा। इस फोन के फ्रंट कैमरे की बात करें तो 50 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। Nothing Phone 2a से तुलना करें तो 32 MP का फ्रंट कैमरा था। बैक कैमरा सेटअप की बात करें तो Nothing Phone 2a 50 MP का कैमरा सेटअप मिलेगा। इस फोन की लीक फीचर्स की बात करें तो 50 W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। Nothing Phone 2a से तुलना करें तो 45 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिला था। इसका मतलब है कि इस फोन की बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट लेगी। Nothing Phone 2a Plus की डिस्प्ले की बात करें तो 6. 7 इंच की स्क्रीन मिलेगी, जो इस फोन को शानदार बनाता है। इस फोन के रैम की बात करें तो 12GB तक रैम मिलेगा। यह फोन वेरिएंट में लॉन्च होगा। पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं, जो 8GB से 256GB तक मिलेगा। दूसरा वेरिएंट देखें तो 12GB + 256GB RAM के साथ आता है।

पंजाब स्वास्थ्य विभाग को मिली 58 नई हाईटेक एम्बुलेंस, CM भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप