WhatsApp ने भारत के गलत नक्शे के साथ वीडियो ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी नसीहत

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के गलत मानचित्र का उपयोग करने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp को लताड़ लगाई है।

कुछ दिनों पहले जूम के सीईओ एरिक युआन को आगाह करने वाले मंत्री चंद्रशेखर ने मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप को चेतावनी देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।

राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, “प्रिय @WhatsApp – रिक्वेस्ट है कि आप भारत के मानचित्र त्रुटि को यथाशीघ्र ठीक करें। सभी प्लेटफॉर्म जो भारत में व्यापार करते हैं और/या भारत में व्यापार करना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें सही मानचित्रों का उपयोग करना चाहिए।”

Dear @WhatsApp – Rqst that u pls fix the India map error asap.

All platforms that do business in India and/or want to continue to do business in India , must use correct maps. @GoI_MeitY @metaindia https://t.co/aGnblNDctK

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) December 31, 2022