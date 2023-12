Advertisement

Sonia Gandhi Birthday: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आज 9 नवंबर को अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) ने सोनिया गांधी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए कामना की। पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसबंर 1946 को हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक्स हैंडल पर लिखा- जन्मदिन के मौके पर सोनिया गांधी जी को मेरी शुभकामनाएं। उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले.’ प्रधानमंत्री के अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी पूर्व कांग्रेस प्रमुख को शुभकामनाएं दीं।

Best wishes to Smt. Sonia Gandhi Ji on her birthday. May she be blessed with a long and healthy life.

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सार्वजनिक सेवा और समाज के गरीबों और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति सोनिया गांधी की प्रतिबद्धता ने अरबों लोगों का दिल जीता है. उन्होंने कहा, ‘उनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है. उन्होंने बेहद चुनौतीपूर्ण दौर में कांग्रेस को बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ाया और वह यूपीए सरकार की वास्तुकार थीं, जिसने सभी के लिए कल्याण और देश के लिए तेजी से विकास किया।’

My best wishes to CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji on her birthday! Her commitment to public service and the upliftment of the poor and marginalised sections of society have won a billion hearts. Her life journey is an inspiration for us all.



She steered the Congress… pic.twitter.com/qThHybda7p