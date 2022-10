चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर कल शाम अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है। वहीं आयोग ने अगले आदेश तक शिवसेना के नाम और तीर-धनुष के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। वहीं इसका मतलब अब इस चिन्ह का उपयोग न तो उद्धव ठाकरे का गुट कर सकेगा और न ही एकनाथ शिंदे का खेमा। ऐसे में चुनाव आयोग ने सोमवार तक दोनों पक्षों से अपनी पसंद की पार्टी और सिंबल के बारे में विक्लप सुझाने को कहा है। वहीं इसी के साथ दोनों गुटों को 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक अपना नया चिन्ह पसंद करना होगा।

बता दें महाराष्ट्र में शिवसेना का खेमा दो गुटों में बंट गया है। ऐसे में एक खेमा उद्धव ठाकरे का है तो दूसरा खेमा सीएम एकनाथ शिंदे का। वहीं इसपर चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना का सिंबल सीज करने से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ अब दोनों पक्षों को अपना अलग-अलग पार्टी सिंबल का विकल्प चुनाव आयोग का देना होगा। हालांकि अब अंधेरी पूर्वी सीट पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना के दोनों गुट शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न तीर-धनुष का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

