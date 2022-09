शशि थरूर के घोषणापत्र में दिखा भारत का ‘गलत’ नक्शा, भाजपा हुई हमलावर

शशि थरूर ने ने आज कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया लेकिन उनके चुनावी घोषणा पत्र ने विवाद खड़ा कर दिया है। शशि थरूर के चुनावी घोषणापत्र में भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर निशाना साधा है।

कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर के घोषणापत्र में भारत का गलत नक्शा दिखाया गया था जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था। शशि थरूर के कार्यालय ने बाद में भारत के गलत नक्शे के कारण हलचल के बाद घोषणापत्र में सुधार किया।

Congress presidential candidate Shashi Tharoor's manifesto for the election shows a distorted map of India, part of J&K omitted from Dr Tharoor’s manifesto.

(Document source: Shashi Tharoor’s Office) pic.twitter.com/Xo47XUirlL

