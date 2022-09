सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से गहलोत के खिलाफ बात करने वाली ख़बर का किया खंडन

कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को पार्टी आलाकमान से सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बोलने की खबरों का खंडन किया है।

पायलट ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को बताया कि गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, अगर वह पार्टी के अध्यक्ष चुनाव की रेस में दौड़ने का फैसला करते हैं और यह कि पूर्व डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी है कि वे विधायकों को एक साथ लाएं। पायलट ने पोस्ट में लिखा, “मुझे डर है कि यह झूठी खबर बताई जा रही है।”

मिनटों बाद, ANI समाचार रिपोर्ट ने अपडेट किया कि पायलट ने दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उन्होंने न तो कांग्रेस आलाकमान से बात की है और न ही राजस्थान के सीएम के साथ उनकी कोई बात हुई है।

Congress MLA Sachin Pilot refutes the following information; says he has spoken neither with the party's high command nor with Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/RT54CqMfzo

