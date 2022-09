आतंकवादी याकूब मेमन की ‘मजार’ पर संग्राम, भाजपा ने उद्धव ठाकरे को घेरा

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackrey) के लिए कभी न खत्म होने वाली मुसीबतों का दौर चल रहा है। मुंबई में आतंकी याकूब मेमन (Yakub Memon) की कब्र को ‘मजार’ में बदलने को लेकर बीजेपी ने उठाया सवाल बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी और शरद पवार से भी जवाब मांगा गया है।

भाजपा का आरोप है कि जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो मुंबई में आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को संगमरमर और एलईडी लाइटों से सजाकर मजार में बदल दिया गया था। इस मुद्दे को उठाते हुए, भाजपा नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे के साथ-साथ एनसीपी और कांग्रेस से जवाब मांगा, जो तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार में भागीदार थे।

याकूब मेमन

कबर befor and after ,

Its because of Udhav‘s blessings ? Or his mumbai love ? pic.twitter.com/JLV36Ng7TP

