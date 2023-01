राहुल गांधी के हमशक्ल फैसल चौधरी उत्तर प्रदेश के बागपत में भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल!

कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे ही उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पहुंचे, किसानों ने बुधवार सुबह (4 जनवरी) फूलों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का स्वागत करते किसानों के इन दृश्यों के बीच, एक वीडियो है जो ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया है।

यह मेरठ के एक कांग्रेस कार्यकर्ता और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले कांग्रेसी नेता के हमशक्ल फैसल चौधरी की क्लिप है। वह बुधवार को बागपत में मार्च में शामिल हुए।

#WATCH | Uttar Pradesh: Faisal Chaudhary, a Congress worker in Meerut, who's a look-alike of Congress MP Rahul Gandhi, joined 'Bharat Jodo Yatra' yesterday in Baghpat. pic.twitter.com/wy6oEQhdaj

— ANI (@ANI) January 5, 2023