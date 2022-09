वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि होंगे भारत के नए अटॉर्नी जनरल

वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को तीन साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। वेंकटरमणि नए ए-जी के रूप में के के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे।

कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के कार्यालय ने एक ट्वीट में नियुक्ति की पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट किया, “माननीय राष्ट्रपति, श्री आर. वेंकटरमनी, वरिष्ठ अधिवक्ता को 1 अक्टूबर 2022 से भारत के लिए अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

Honorable President is pleased to appoint Shri R. Venkataramani, Senior Advocate as Attorney General for India w.e.f. 1st October 2022. pic.twitter.com/MnChp8TRGv