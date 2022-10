पीएम मोदी ने गुजरात में 1300 करोड़ रूपये की लागत से स्वास्थ्य सेवाओं का किया लोकार्पण, कहीं ये बातें…

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 9 तारीख से गुजरात दौरे पर हैं और आज उन्होनें अंतिम दिन में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लगभग 1300 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सुविधाओं के लोकार्पण और आधारशिला कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सभी सेवाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी।

इसके बाद पीएम मोदी ने संबोधन करते हुए कहा कि आज गुजरात की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी से बेहतर से बेहतर सुविधाएं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब अहमदाबाद और गुजरात में और ज्यादा उपलब्ध होंगे।

