Parliament Winter Session: आज से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र, पीएम मोदी ने कहीं ये बातें

देश की संसद में शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। यानि कि ये सत्र आज से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। वहीं इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। इस सत्र में केंद्र सरकार में कुल 16 नए बिल शामिल है। संसद के सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए देश को संदेश दिया कि भारत आजादी का अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। भारत को जी20 की अध्यक्षता करने का मौका मिलने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, दुनिया को देश से उम्मीदें हैं और हमारा देश सभी देशों के मुकाबले उतना ही उच्च शिखर पर पहुंचे।

इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा, इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाईंयों पर ले जाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल रूप देंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे। दिशा को और सपष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे।

