उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर, 267 से अधिक ट्रेनें निर्धारित समय से चल रही लेट

उत्तर भारत शीत लहर और घने कोहरे की चपेट में है, जिससे लोगों के लिए रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर-पश्चिम राजस्थान, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में कोहरे की मोटी परत छाई हुई है, जिससे 267 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

उत्तर रेलवे क्षेत्र में घने कोहरे और नगण्य दृश्यता के कारण आज लगभग 267 ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। इन ट्रेनों में दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, मालदा टाउन-दिल्ली एक्सप्रेस, हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस और जयनगर-अमृतसर क्लोन स्पेशल शामिल हैं।

कोहरे के कारण करीब 82 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि 140 पैसेंजर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। करीब 40 पैसेंजर ट्रेनें देरी से चल रही हैं जबकि एक पार्सल एक्सप्रेस और 4 खाली रेक ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

उत्तर रेलवे की ओर से जारी सूची के मुताबिक समय से चलने के लिए मशहूर कई ट्रेनें देरी से या रद्द की गई हैं.

कई ट्रेनें, जैसे दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली और अन्य 2 घंटे की देरी से चल रही हैं।

उत्तरी भारत और देश के पूर्वी हिस्सों में धुंध की अँधेरी परत ने रविवार को 480 से अधिक ट्रेनों के शेड्यूल को प्रभावित किया।

दिल्ली का न्यूनतम तापमान रविवार को लगातार चौथे दिन राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों से कम रहा।

29 trains running late in the Northern Railway region due to fog. pic.twitter.com/x7j8dyVvN7

— ANI (@ANI) January 9, 2023