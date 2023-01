नहीं ! दिल्ली को अगले हफ्ते शून्य से नीचे वाले तापमान के ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा: मौसम एजेंसी

स्काईमेट वेदर, एक निजी मौसम पूर्वानुमान सेवा एजेंसी, ने शनिवार को उन अफवाहों को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली में तापमान शून्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है।

स्काईमेट वेदर ने ट्वीट कर कहा, “अखबारों और टीवी चैनलों में अफवाहें चल रही हैं कि दिल्ली का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है। यह एक गलत भविष्यवाणी है, शायद कुछ हाइलाइट करने के लिए। कृपया ऐसी आधारहीन अफवाहों पर विश्वास न करें। चल रहा WD पूर्व की ओर बढ़ रहा है।”

IMPORTANT THREAD 🧵 There are rumors going on in newspapers and TV channels about minimum of #Delhi dipping to subzero. This is a wrong prediction, probably to get some highlight. Please do not believe in such baseless rumors. Ongoing WD is moving away eastwards. #DelhiWeather

