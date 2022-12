पीएम मोदी के खिलाफ बिलवाल भुट्टो की ‘असभ्य’ टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा किया एक्सपोज

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर घटिया टिप्पणी करने के बाद, विदेश मंत्रालय (MEA) के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी कर “असभ्य कटाक्ष” के लिए पाकिस्तान के मंत्री की निंदा की।

शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। भुट्टों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की “होस्टिंग ओसामा बिन लादेन” टिप्पणी के जवाब में बयान दिया था।

पाकिस्तान के मंत्री की टिप्पणी का हवाला देते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा, “ये टिप्पणियां पाकिस्तान के लिए भी एक नई निचला स्तर हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री स्पष्ट रूप से 1971 में इस दिन को भूल गए हैं, जो पाकिस्तानी द्वारा किए गए जातीय बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार का प्रत्यक्ष परिणाम था।” दुर्भाग्य से, पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों के साथ सलूख में बहुत अधिक नहीं बदला है। इसमें निश्चित रूप से भारत पर आक्षेप लगाने की साख का अभाव है।

