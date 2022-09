लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए CDS नियुक्त

केंद्र सरकार ने बुधवार को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे।

सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया, “लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां पाई हैं और उन्हें जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव रहा है।

