Kerala CongressRuckus on stage over national anthem, Congress leaders clash, being trolled

Share

Kerala Congress Viral Video:

Advertisement

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस की (Kerala Congress) एक सभा के दौरान मंच पर एक नेता की हरकत से लोग नाराज हो गए। मंच पर सचिन पायलट और शशि थरूर जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे और राष्ट्रगान को लेकर नेता आपस में भी ऐसे उलझे कि (Kerala Congress) मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया।

Advertisement

केरल का है वीडियो

तिरुवनंतपुरम जिला कांग्रेस अध्यक्ष पालोडे रवि के खिलाफ कांग्रेस के एक नेता ने राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि लोग मंच पर खड़े थे और पालोडे रवि ने माइक के सामने खड़े होकर अचानक राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया।

You May Also Like

यह भी पढ़ें:-Google Pay, PhonePe और Paytm को टक्कर देने आया Flipkart, लॉन्च की UPI Service

कांग्रेस विधायक टी सिद्दीकी ने तुरंत पालोडे रवि को वहां से धकेला और राष्ट्रगान को रुकवाया और इसे अनजाने में हुई गलती बताते हुए तूल ना देने की अपील की लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और अब लोग ट्रोल कर रहे हैं।

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि इसलिए मोदी जी कहते हैं कि अबकी बार, 400 पार। एक ने लिखा कि गलत भले गा रहे थे लेकिन कमाल का कॉन्फिडेंस है भाई का। एक ने लिखा कि ऐसी ही गलतियां करके ये लोग मजाक का पात्र बनते हैं। एक अन्य ने लिखा कि ऐसे लोगों को माइक तक पहुंचने ही क्यों दिया जाता है जो पार्टी की किरकिरी करवाते हैं?

यह भी पढ़ें:-Google Pay, PhonePe और Paytm को टक्कर देने आया Flipkart, लॉन्च की UPI Service

एक ने लिखा कि मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि कोई ताली बजाते हुए राष्ट्रगान गा रहा हो। एक अन्य ने लिखा कि देश में एक से बढ़कर एक नूमने हैं भाई, अब ताली बजाकर राष्ट्रगान गाया जाएगा?

वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता आरएस राजीव ने ही, तिरुवनंतपुरम जिला कांग्रेस अध्यक्ष पालोडे रवि के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर पार्टी की किरकिरी करवा दी है।

Hindi khabar App- देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए l हिन्दी ख़बर ऐप