Aditya L1: सूर्य मिशन का प्रक्षेपण शनिवार को 1150 IST पर श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से निर्धारित है। जिसमें लॉन्च रिहर्सल और वाहन की आंतरिक जांच पूरी हो चुकी है।

आदित्य-एलएल भारत की पहली सौर अंतरिक्ष वेधशाला है और इसे पीएसएलवी-सी57 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह सूर्य का विस्तृत अध्ययन करने के लिए सात अलग-अलग पेलोड ले जाएगा, जिनमें से चार सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे और अन्य तीन प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के इन-सीटू मापदंडों को मापेंगे।

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

The preparations for the launch are progressing.



The Launch Rehearsal – Vehicle Internal Checks are completed.



Images and Media Registration Link