भारत-चीन की सेनाओं की विघटन प्रक्रिया 12 सितंबर हो जाएगी पूरी : विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को कहा कि भारत-चीन पूर्वी लद्दाख में गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स क्षेत्र में 12 सितंबर तक विघटन प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे।

एमईए ने अपने बयान में कहा, “भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 17 जुलाई 2022 को चुशुल मोल्दो बैठक बिंदु पर वार्ता का सोलहवां दौर आयोजित किया गया था। तब से दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए वार्ता के दौरान प्राप्त प्रगति पर निर्माण के लिए नियमित संपर्क बनाए रखा था।”

