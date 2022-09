लीसेस्टर हिंसा के बाद यूके पुलिस के ‘नवरात्रि ट्वीट’ पर हैरान हुए डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ! दिया बड़ा संकेत

फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने शुक्रवार को ईस्ट लीसेस्टर पुलिस द्वारा हाल ही में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़कने के बाद जाहिर तौर पर किए गए एक ट्वीट को शेयर किया।

कथित ट्वीट को शेयर करते हुए, जिसमें लगता है कि पुलिस ने नवरात्रि और दिवाली समारोह के दौरान मजबूत पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित की है, फिल्म निर्माता ने कहा, “किसने सोचा था कि एक दिन आएगा जब हिंदू समुदाय को अपने सबसे समावेशी त्योहारों को मनाने के लिए पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता होगी?”

Who had thought that a day will come when Hindu community will need police protection to celebrate their most inclusive festivals? This is evidence enough that the enemy is around us and the threat is real. #LeicesterHindusAttacked https://t.co/U52kOuMa68

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) September 23, 2022