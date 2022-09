कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव से पहले एक दूसरे से गले मिले दिग्विजय सिंह और शशि थरूर, मुकाबले को बताया ‘दोस्ताना’

कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के साथ बैठक की। शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे है।

दिग्विजय सिंह के साथ अपनी मुलाकात के बाद, शशि थरूर ने कहा, “हम दोनों सहमत थे कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंद्वियों के बीच नहीं बल्कि सहयोगियों के बीच एक ‘दोस्ताना’ मुकाबला है। अशोक गहलोत ने एलान कर दिया है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे।

Received a visit from ⁦@digvijaya_28⁩ this afternoon. I welcome his candidacy for the Presidency of our Party. We both agreed that ours is not a battle between rivals but a friendly contest among colleagues. All we both want is that whoever prevails, @incIndia will win!✋🇮🇳 pic.twitter.com/Df6QdzZoRH

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 29, 2022