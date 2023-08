Advertisement

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के मिशन चंद्रयान-3 की बुधवार की शाम छह बजकर चार मिनट पर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सोफ्ट लैंडिंग हो गई। इसके साथ ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपने यान को उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इस अंतरिक्ष अभियान पर दुनियाभर की नजरें टिकी हुईं थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन को दक्षिण अफ्रीका से लाइव देख रहे थे।

#WATCH | J&K: CRPF jawans in Jammu celebrate and raise slogans of 'Bharat Mata Ki Jai' as the ISRO's third lunar mission Chandrayaan-3 makes a successful landing. pic.twitter.com/yc05M3EIjr