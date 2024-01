Advertisement

Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम में आज आखिरी दिन है। जिसके बाद यात्रा पश्चिम बंगाल जाएगी। यात्रा असम के ढुबकी से आगे बढ़ी। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प और राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालेक (Congress MP Abdul Khaliq) ने कहा कि ‘अगर उनमें (Himanta Biswa Sarma) हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। अभी करके दिखाएं। लोकसभा चुनाव के बाद क्यों गिरफ्तार करना है। वह पुलिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।’

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा ‘उन्हें एफआईआर करने दीजिए। हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। उन्हें देश को धर्म और भाषा के आधार पर बांटने दीजिए। हम देश को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए साथ लाते रहेंगे। वह (असम सीएम) सबसे भ्रष्ट सीएम हैं और उनसे यही सब कहे जाने की उम्मीद है।’

#WATCH | On Assam CM Himanta Biswa Sarma's statement for Rahul Gandhi, Congress MP Abdul Khaleque says, "If he has the courage to arrest, do it now. Why after the Lok Sabha elections. He is using the state police for his political gains…" pic.twitter.com/8mBF9wkj2S