एआईएमआईएम नेता शौकत अली ने हिन्दू विवाह के खिलाफ कह डाली ये घटिया बात

उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने राज्य में एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदू विवाह पर एक विवादास्पद टिप्पणी की है।

शौकत अली ने कहा, ‘लोग कहते हैं कि हमने तीन शादियां की हैं। दो शादियां होने पर भी हम समाज में दोनों पत्नियों को सम्मान देते हैं, लेकिन आप (हिंदू) एक से शादी करते हैं और आपकी तीन रखैलें होती हैं और आप न तो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और न ही मालकिन का। लेकिन अगर हमारी दो शादियां होती हैं, तो हम उन्हें सम्मान के साथ रखते हैं और हमारे बच्चों के नाम भी राशन कार्ड में होते हैं।

यूपी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने हिजाब प्रतिबंध मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में भी बात की और कहा कि “हिंदुत्व यह तय नहीं करेगा कि देश में कौन क्या पहनेगा, लेकिन संविधान करेगा।”

#Watch verbal diarrhea of AIMIM UP head Shaukat Ali

"We ruled you for 800+ years and Hindus bow their heads before us……."

Hindus, awaken yourself from drug of Bollywood and Tollywood. 1/2 pic.twitter.com/uIgsneqNFy

— TelanganaMaata (@TelanganaMaata) October 15, 2022