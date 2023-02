बिहार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने खड़ा किया विवाद, अग्निवीरों की तुलना ‘हिजड़ों की फौज’ से की

नए विवाद को हवा देते हुए, बिहार के मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अग्निवीरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। मंत्री ने अग्निवीरों को “हिजड़ों की फौज” (हिजड़ों की एक सेना) कहा। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 8.5 साल बाद देश का नाम हिजड़ों की फौज में शामिल होगा।

उन्होंने कहा, “8.5 साल बाद सेना के मौजूदा जवान रिटायर हो जाएंगे और इन अग्निवीरों का प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा… जिसने भी यह विचार दिया उसे फांसी पर लटका देना चाहिए।”

Katihar | "Exactly 8.5 yrs from now, country's name will be included among 'Hijdon ki fauj.' After 8.5 yrs, current Army men will retire & training of these Agniveers won't be complete…Whoever gave this idea should be hanged," says Surendra Yadav, Bihar's Co-operative Minister. pic.twitter.com/0vCizm0sbd

— ANI (@ANI) February 23, 2023