सूरज उगलेगा भीषण आग, कभी भी हो सकता है जबरदस्त विस्फोट

अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के तहत आने वाले अंतरिक्ष मौसम भविष्यवाणी केंद्र ने 29 अगस्त को कोरोनल मास इजेक्शन (coronal mass ejection) यानी कि सूर्य पर खतरनाक विस्फोट की चेतावनी जारी की है। इससे धरती पर गहरा असर हो सकता है। सूर्य से होने वाले कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के कारण 29 अगस्त को बड़ा तूफान भी आ सकता है। जिसके धरती से टकराने का खतरा है। (a coronal mass ejection may strike our planet on Monday August 29) कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य पर होने वाले खतरनाक विस्फोट हैं, जिनका पृथ्वी पर भी असर होता है। क्योंकि ये सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। यह सूर्य की सतह पर होने वाले सबसे बड़े विस्फोट में से एक माने जाते हैं।

कोरोनल मास इजेक्शन क्या है?

आपको बता दें मिली जानकारी कोे हिसाब से , कोरोनल मास इजेक्शन यानी सीएमई सूर्य की सतह पर होने वाले सबसे बड़े विस्फोटों में से एक को कहते है। इस दौरान और आर्कटिक सर्कल के चारों ओर औरोरस को रोशनी, जिसे हम उत्तरी रोशनी कहते हैं, दिखाई देगी। ये चमकदार रोशनी तब होती है जब आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करते हैं।

इस विस्फोट से बनने वाले सोलर फ्लेयर्स अस्थायी रूप से संचार और नेविगेशन ब्लैकआउट का कारण बन सकते हैं। सौर तूफान के कारण 29 अगस्त गर्मी अधिक हो सकती है। जानकार बताते हैं कि, सूरज इन दिनों धरती पर काफी कहर बरपा रहा है। वह इस समय काफी उग्र है और उसकी उग्रता के आगे हम सब नतमस्तक हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सूर्य का यह 11 साल सकी गतिविधि का चक्र है। ऐसा कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से हो रहा है। सूरज हाल ही में बहुत सारी सौर ज्वालाएं उत्सर्जित कर रहा है।

