WhatsApp पर करना चाहते है DP Hide, तो करें इस फीचर का इस्तेमाल

WhatsApp पर आप भी Privacy करना चाहते है अपनी DP Hide सिर्फ कुछ लोगों को ही दिखाना चाहते है तो ये फीचर आपके काफी काम आने वाला है. इस फीचर की मदद से आप अपनी WhatsApp डीपी को किसी से भी Hide कर सकते हैं ये फीचर कमाल का है और यूजर्स को काफी पसंद भी आ रहा है। तो चलिए जानते है इस फीचर के बारे में।

इस फीचर के 3 Option

इस फीचर में आप को 3 Option दिए गए है ‘Everyone’, ‘My Contacts’, और ‘My Contacts Except आप उपर दिए गए ऑप्शन में से Everyone का Select करते हैं तो आपकी DP सभी WhatsApp users को दिखाई देगी चाहे वो आपके contact में हो या नहीं. वहीं अगर आप My Contacts को Select करते हैं तो आपकी DP केवल उन यूजर्स को दिखाई देगी जो आपकी contact list में है. इसके अलावा अगर आप ‘My Contacts Except के ऑप्शन के पर जाकर जिनसे आप अपनी डीपी छुपाना चाहते हैं। उनसे छुपा सकते है।

कैसे करे ये Option ON

सब से पहले अपने Phone में WhatsApp On करें

WhatsApp खोलने के बाद, स्क्रीन के ऊपर दाहिने कोने में तीन डॉट्स पर टैप करें और setting पर जाए

Setting में जाने के बाद ‘Account’ के Option पर Click करें।

‘Account’ में जाने के बाद ‘Privacy’ पर Click करें।

Privacy मे जाने के बाद ‘Profile Photo’ के Option पर Click करें।

‘Profile Photo’ के Option पर जाने के बाद आपको तीन 3 Option दिखाई देंगे ‘Everyone’, ‘My Contacts’, और ‘My Contacts Except तीसरा Option My Contacts Except’ चुनें।

उसके बाद जिनसे आप अपनी डीपी छुपाना चाहते हैं। उन सभी Contacts पर टिक करें और ऊपर दाहिने कोने में टिक मार्क पर टैप करें।

इसके बाद सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट आपकी डीपी नहीं देख पाएंगे।

