Share

Advertisement

Welcome to the jungle: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने ‘वेलकम 3’ फिल्म के तीसरे पार्ट यानी कि ‘वेलकम टू जंगल’ की शूटिंग शुरू कर दी है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह लारा दत्ता, अरशद वारसी, दिशा पाटनी के साथ स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं.

Advertisement

लारा दत्ता ने मारा ऐसा चाबुक धड़ाम से गिरे अक्षय कुमार

इस वीडियो में आप देखेंगे कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी ऊंचाई पर खड़े हैं और लारा दत्ता दोनों को चाबुक मारती हैं. दोनों डिसबैलेंस हो जाते हैं और अक्षय कुमार नीचे गिर जाते हैं.खिलाड़ी कुमार ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ‘मैडनेस और फुल मस्ती फिर से शुरू हो गई है क्योंकि वेलकम टू जंगल की शूटिंग शुरू हो गई. आप लोगों की ब्लेसिंग्स की जरूरत है.’

Welcome 3 में नजर आएंगे ये स्टार्स

वहीं फिल्म वेलकम 3 की कास्ट की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, परेश रावल, संजय दत्त, जॉनी लिवर, तुषार कपूर, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, मीका सिंह, राजपाल यादव, दलेर मेहंदी जैसे स्टार्स हैं.

2007 में रिलीज हुई थी ‘welcome’

बता दें कि ‘वेलकम’ साल 2007 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में अक्षय कुमार, अनिल कपूर, फिरोज खान, नाना पाटेकर, कटरीना कैफ, परेश रावल और मल्लिका शेरावत ने रोल किया था. वहीं सुनील शेट्टी और मलाइका अरोड़ा स्पेशल अपीयरेंस में थे.फिल्म ‘वेलकम’ इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आई थी कि मेकर्स ने इसका सीक्वल ‘वेलकम बैक’ बनाया जो कि साल 2015 में आई. अब ‘वेलकम 3’ की शूटिंग भी शुरू हो गई है जो कि जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

ये भी पढ़ें–Tiger 3 Box Office: ‘टाइगर’ 200 करोड़ी बनने से बस इतने दूर हैं

Follow Us On: https://twitter.com/HindiKhabar