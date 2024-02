Share

Advertisement

Advertisement

Vidyut Jammwal:

अपनी फिल्मों में धुरंधर एक्शन करने वाले बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हेलो मुंबई न्यूज़ डॉट कॉम वेबसाइट के मुताबिक, एक्टर को मुंबई की रेलवे पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया है। दरअसल, विद्युत जामवाल पर अपनी फिल्मों में जोखिम (Vidyut Jammwal) भरे एक्शन करने का आरोप है।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के बांद्रा कार्यालय से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें विद्युत जामवाल को पुलिस थाने में देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, एक्टर को कथित तौर पर जोखिम भरे स्टंट करने के चलते हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी तक आरोप की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वेबसाइट के मुताबिक, आरपीएफ ऑफिस बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर स्थित है।

You May Also Like

यह भी पढ़ें-http://Florida Flight Crash: हाईवे पर चल रही कार पर आ गिरा प्लेन, बना आग का गोला

आपको बता दें कि बीते दिनों शुक्रवार को ही विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म ‘क्रेक’ (Crakk) का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें उन्हें खतरनाक एक्शन सीक्वेंस करते देखा गया था। फिलहाल विद्युत जामवाल बॉलीवुड में खतरनाक स्टंट करने के लिए जाने जाते हैं।

Hindi khabar App- देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए l हिन्दी ख़बर ऐप