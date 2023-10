The Vaccine War: पीएम ने रैली के दौरान कर दी इस मूवी की तारीफ, जानें लोगों से क्या अपील किए 

Advertisement

The Vaccine War: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जो हर बार कुछ नया और अलग पर्दे पर लाने के लिए जाने जाते हैं फिलहाल अपनी फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ को लेकर चर्चा में हैं। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को लगातार तारीफें मिल रही हैं। इसे मिल रही तारीफ से साफ है कि भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई लेकिन कंटेंट के मामले में कहीं भी कम नहीं है।

द कश्मीर फाइल्स’ की सुपर सक्सेस के बाद विवेक अग्निहोत्री को अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ से भी काफी उम्मीदें थीं, लेकिन डायरेक्टर की इन उम्मीदों पर अब पानी फिरता नज़र आ रहा है। ‘द वैक्सीन वॉर’ को विवेक अग्निहोत्री ने काफी प्रमोट भी किया था, लेकिन बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट रही है। लेकिन इसी बीच राजस्थान के जोधपुर में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द वैक्सीन वॉर की तारीफ की है।

पीएम मोदी से अपनी फिल्म की तारीफ सुनने के बाद विवेक अग्निहोत्री खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। डायरेक्टर ने पीएम मोदी का वीडियो शेयर करते उन्हें धन्यवाद कहा है। डायरेक्टर ने लिखा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी से ये सुनकर खुशी हुई कि उन्होंने उनके नेतृत्व में स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, विशेषकर महिला वैज्ञानिकों के योगदान को सराहा। महिला वैज्ञानिकों ने कॉल किया और वो भावुक हो गईं।’

It’s heartening to hear PM @narendramodi acknowledge the contribution of Indian scientists, specially women scientists in making the indigenous vaccine under his leadership. Women scientists called and got emotional “first time a PM praised Virologists” they said.

GRATITUDE. 🇮🇳 pic.twitter.com/U027q7Y4pz