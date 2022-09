साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की माँ इंदिरा देवी का हुआ निधन

महेश बाबू की मां घट्टामनेनी इंदिरा देवी ने 28 सितंबर को सुबह 4 बजे हैदराबाद में अंतिम सांस ली। उनके निधन के तुरंत बाद, परिवार के सदस्य और दोस्त महेश बाबू और उनके पिता कृष्णा से मिलने पहुंचे। परिवार और दोस्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पार्थिव शरीर को पद्मालय स्टूडियो में रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार आज महाप्रस्थान में किया जाएगा।

महेश बाबू सोशल मीडिया पर अपनी मां इंदिरा देवी के बारे में बात करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। हर जन्मदिन पर, वह सोशल मीडिया पर उसके साथ एक तस्वीर साझा करते थे।

खबरों के मुताबिक, इंदिरा देवी पिछले कुछ हफ्तों से अस्वस्थ थीं और उनका हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने आज यानी 28 सितंबर की सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली।

Shri Ghattamaneni Indira Devi , the wife of Superstar Krishna and mother of Superstar Mahesh Babu passed away today morning.

Today from 9.00AM,her body will be kept at the Padmalaya studio for people to visit & later the last rites will be performed at Mahaprasthan. #IndiraDevi pic.twitter.com/ZZ7uK81DEj

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) September 28, 2022