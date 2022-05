सिद्धू मूसेवाला का हुआ अंतिम संस्कार, पिता ने पगड़ी उतारकर बेटे को दी अंतिम विदाई

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कि रविवार शाम को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में आज दोपहर सिद्धू मूसेवाला को अंतिम विदाई दे दी गई है। ऐसे में आज दोपहर पूरे परिवार सहित सिद्धू मूसेवाला के चाहने वालों ने उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दिया। मूसेवाला कि मां ने अपने जवान बेटे की मौत पर काफी दुख जताया है। बता दें पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के परिवारजन मानसा के मूसा गांव के मानसा सिविल अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में मूसेवाला के पार्थिव शरीर को रखा गया है। मानसा सिविल अस्पताल से सिद्धू मूसेवाला के पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाया गया है। जिसके बाद दोपहर में उन्हें अंतिम विदाई दे दिया गया।

यह भी पढ़ें: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का आज होगा अंतिम संस्कार, दोपहर गांव में दी जाएगी आखिरी विदाई

Punjab | Last rites of Punjabi singer and Congress leader Sidhu Moose Wala performed at his native village Moosa in Mansa district.



He was shot dead on May 29th. pic.twitter.com/g7w5sns1C7