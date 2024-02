Ramayana Nitesh Tiwari formed a separate team for voice and dialogues in 'Ramayana'

Ramayana:

नितेश तिवारी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए एक्टर रणबीर कपूर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं l वहीं नितेश तिवारी की लगन को देखकर लग रहा है कि (Ramayana) वे रणबीर को रोल के लिए हर तरह से परफेक्ट बनना चाहते हैं l जहां पहले रणबीर कपूर ने फिल्म में अपने (Ramayana) किरदार के लिए श्रद्धा भाव दिखाते हुए नॉनवेज खाना और शराब पीनी छोड़ दी थी तो वहीं अब एक्टर डायलॉग्स के लिए खास ट्रेनिंग लेने वाले है l

जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि नितेश तिवारी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले इसकी हर चीज पर्फेक्ट हो l सोर्स ने बताया है कि ‘रामायण’ में वॉइस और डायलॉग्स के लिए डायरेक्टर ने एक अलग टीम बनाई है l रणबीर कपूर एक डिक्शन एक्सपर्ट से वॉइस और डायलॉग्स की ट्रेनिंग लेंगे ताकि उनके डायलॉग्स किरदार के साथ इंसाफ कर सकें l

घंटों डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं रणबीर

डायलॉग्स और वॉइस के अलावा कॉस्ट्यूम और लुक्स पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है l वहीं रणबीर कपूर भगवान राम का रोल बखूबी निभाने के लिए घंटों डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना प्रैक्टिस वीडियो डायरेक्टर को भेज रहे हैं l सूत्रों ने ये जानकारी भी दी है कि डायरेक्टर रणबीर को इस तरह तैयार करना चाहते हैं कि वे अपने पिछले निभाए गए किरदारों से बिल्कुल अलग लग सकें l

‘रामायण’ की स्टारकास्ट

‘रामायण’ के बारे में बात करें तो ये फिल्म नितेश तिवारी का ड्रीम प्रोजेक्ट है l फिल्म में जहां रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाएंगे तो वहीं साई पल्लवी मां सीता के रोल में दिखाई देंगी l वहीं साउथ सुपरस्टार यश फिल्म में रावण और सनी देओल हनुमान बनेंगे l इसके अलावा लारा दत्ता के कैकेयी के किरदार में दिखाई देने की खबर है l

