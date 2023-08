Yeh systumm ko badalte nahi, banate hai! #BiggBossOTT2 has its WINNER and it’s none other than ELVISH YADAV😍 #BBOTT2 #BBOTT2onJioCinema #JioCinema @beingsalmankhan@ElvishYadav #ElvishYadav pic.twitter.com/wYSYqsaRNL