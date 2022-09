डिजिटल एस्ट्रोलॉजर Nidhi Chaudhary को ‘ब्लाउज’ के लिए बेवजह किया गया ट्रोल, जानें पूरा मामला

‘निधि जी’ (#NidhiJi) और ‘ब्लाउज’ (#Blouse) कुछ ऐसे ट्रोल करने वाले हैशटैग्स थे जो एशिया कप फाइनल की रात ट्विटर पर दिल्ली की यूट्यूबर और डिजिटल एस्ट्रोलॉजर निधि चौधरी (Nidhi Chaudhary) की ट्रोलिंग करने के लिए ट्रेंड करने में सफल रहे। चौधरी को उनके फैशन चॉइस के लिए ट्रोल किया गया था।

विकीविकी प्रोफाइल के अनुसार निधि चौधरी एक भारतीय मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वकील, ज्योतिषी और ब्यूटी एक्सपर्ट हैं।

निधि के ‘ब्लाउज’ को ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से उनके हालिया वीडियो (दयालुता और शनि के कम प्रभाव के बीच कथित संबंध के बारे में) के बाद ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया गया था लेकिन पूरी तरह से असंबंधित और विचित्र कारण के लिए।

One of the best remedy for Saturn/ Shani is to never exploit your helpers & help the underprivileged people. 💙#astrology pic.twitter.com/P8XfGKBDIQ

