Bigg boss 16: No rules ke saath, this is BIGG BOSS TIME रूल ये है कि कोई रूल ही नहीं है। देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम… एंड देयर इस ऑलवेज नेक्स्ट टाइम..दिस इस बिग बॉस टाइम।

बिग बॉस 16 का प्रोमो हुआ आउट

जी हां इस बार बिग बॉस 16 में नो रूल्स मतलब शो में मारा-मारी जारी रहेगी। कलर्स टीवी ने बिग बॉस 16 का एक नया प्रोमो जारी किया है। जिसमें सलमान खान इस बात की ओर इशारा करते हुए दिख रहे हैं कि इस सीजन में नियम है कि इसबार कोई नियम नहीं होंगे। वहीं प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि इन 15 सालों में सबने खेला अपना-अपना गेम, लेकिन अब बारी है बिग बॉस के खेलने की।

इसबार शो में नहीं होंगे कोई Rule

आपको बता दें कि ‘बिग बॉस 16‘ के प्रोमो को एक खंडहरनुमा जगह पर शूट किया गया है। जहां पुराने झूमर से लेकर कुर्सी और टेबल रखे हुए हैं। क्रू मेंबर सेट पर तैयारियां कर रहे होते हैं। नए टीजर में सलमान कहते हैं, ‘रूल ये है कि कोई रूल नहीं है। हमेशा फर्स्ट टाइम होता है और हमेशा नेक्स्ट टाइम होता है। लेकिन इस बार बिग बॉस टाइम है।‘

वहीं इस टीजर को देखने के बाद बिग बॉस के फैन्स काफी उत्साहित हैं। कुछ ने इस शो की तुलना कंगना रनौत के शो ‘लॉकअप‘ से भी कर दी। एक यूजर ने लिखा, ‘बिग बॉस का अब इंतजार नहीं हो रहा है।‘ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘कॉपीकैट, ये कंगना रनौत के शो की कॉपी होने जा रहा है।‘ एक अन्य ने लिखा, ‘मतलब इस बार फुल मारा मारी।‘

फैंस ने शो को बताया लॉकअप की कॉपी

बिग बॉस 16 के प्रोमो को देख आप सलमान खान की तारीफ तो करेंगे मगर इस सोच में पड़ जाएंगे आखिर इस बार इस रियालिटी शो की थीम क्या होने वाली है। प्रोमो में दिखाई दे रहा घर अलग सा रहस्यमयी सा लग रहा है। माना जा रहा है कि बिग बॉस 16 का घर और नियम इस बार सबकुछ अलग होने वाला है। जैसा कि होस्ट सलमान खान के डायलॉग से ही साफ पता चल रहा है।

