यूपी में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री कर दिया गया है। लखनऊ के लोकभवन में फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दिया है। इसके बाद अब उत्तराखंड समेत मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसे टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म 3 जून यानी कल दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। इतिहास की घटनाओं पर आधारित यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही तीन राज्यों में अब Tax Free हो गई है। फिल्म की टैक्स फ्री की घोषणा गुरुवार को सबसे पहले यूपी, एमपी और फिर उत्तराखंड में किया गया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार शाम कहा कि हमने राज्य में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस फिल्म को Tax Free करने का ऐलान कर दिया है। बता दें इस फिल्म कि आज उत्तर प्रदेश में भी ‘स्पेशल स्क्रीनिंग’ रखी गई थी। जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया और पूरे स्टार कास्ट को सम्मानित भी किया था। सीएम योगी ने कहा कि यह फिल्म अतीत की गलतियों से सीखने की प्रेरणा देने वाली है।

We've decided to make the film Samrat Prithviraj tax-free in the state: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami