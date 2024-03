RSMSSB का एग्जाम कैलेंडर हुआ जारी, जानें किस दिन से शुरू होंगे एग्जाम

Share

RSMSSB Recruitment 2024: आपकी जानकतारी के लिए बता दें, कि राजस्थान सबआर्डिनेट और मिनिस्ट्रियल सर्विस सेलेक्शन (rsmssb) ने विभिन्न पदों के लिए संशोधित अस्थायी एग्जाम कैलेंडर 2024-25 जारी किया है। वहीं जिन उम्मीदवारों ने rsmssb भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं।

जानें परीक्षा की तारीखें

वहीं आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, सर्वेयर (महिला कार्यकर्ता) भर्ती परीक्षा 22 जून को आयोजित होने वाली है, जबकि जूनियर इंस्ट्रक्टर (फिटर) के लिए परीक्षा 26 जून को होगी। और जूनियर इंस्ट्रक्टर (रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन सीधी भर्ती परीक्षा 2024) ) 27 जून को होगी। साथ ही जूनियर इंस्ट्रक्टर (इलेक्ट्रीशियन) भर्ती परीक्षा 2024 29 जून को आयोजित की जाएगी। सर्वेयर (महिला) भर्ती परीक्षा 13 जुलाई को होगी और जूनियर इंस्ट्रक्टर (मैकेनिकल डेसील) भर्ती परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी।

ग्रेजुएट लेवल के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 21, 22, 23 और 24 सितंबर को होगी। एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2024 15, 16, 17 और 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। हॉस्टल सुप्रीटेंडेंट के लिए परीक्षा 28 जुलाई में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं।

ऐसे करें डाउनलोड?

सबसे पहले आरएसएमएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं

फिर अधिसूचना लिंक ‘Exam for various posts: Amended tentative exam calendar of 2024-25’ पर क्लिक करें

अंत में भविष्य को देखते हुए आरएसएमएसएसबी भर्ती 2024 परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड करें और सेव कर लें।

