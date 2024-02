Cyber Crime: कानपुर में साइबर ठगों का बड़ा कारनामा

Cyber Crime Big exploit of cyber thugs in Kanpur

Cyber Crime:

यूपी के कानपुर में साइबर ठगों का बड़ा मामला सामने आया है l श्रम विभाग के (Cyber Crime) पोर्टल में साइबर ठगों ने सेंध लगा एक करोड़ 7 लाख 80 हजार रुपये उड़ा दिए l शातिर ठगो ने अपर श्रमायुक्त की आईडी से 196 खातों में रुपये ट्रांसफर कर दिए और किसी को भनक तक नहीं लगी l मामले की जानकारी होने पर अपर श्रमायुक्त ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करायी है l अपर (Cyber Crime) श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में ऑनलाइन माध्यम के जरिए लाभार्थी को पैसे पास किए जाते हैं l

उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रमिकों के कल्याण के लिए कन्या विवाह सहायता योजना चलाता है l सारी जानकारी व लाभार्थियों का लेखा-जोखा व संचालन यूपीएलएमआईएस इन और एसएनए, यूपीएलएमआईएस इन पोर्टल से होता है l साइबर ठगों ने इन्हीं पोर्टल पर सेंधमारी कर बड़ी रकम उड़ा दी l

‘साइबर थाने में FIR दर्ज’

अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में ऑनलाइन माध्यम के जरिए लाभार्थी को पैसे पास किए जाते हैं lउसके बाद उसमें ट्रेजरी ऑफिसर के माध्यम से पेमेंट होता है l इसमें सारे स्टेप्स ब्रेक हुए हैं l इसको लेकर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है lमामले की जानकारी बीती 30 तारीख को हुई जब उन्होंने अपने पोर्टल से पेमेंट करने की कोशिश की ,जब पेमेंट नहीं हुआ तो ट्रेजरी ऑफिसर से चेक कराया गया तो उसमें बजट खाली पाया गया l

इस बात की जानकारी को पोर्टल से संचालित करते हैं lउसे पता लगाने का प्रयास किया l पूरे मामले की जानकारी श्रम बोर्ड के अधिकारियों को भी दी गई है lयह कन्या विवाह सहायता योजना है l आवेदन कर्ताओं को 55 हज़ार ऑनलाइन डीवीडी के माध्यम से उनके खाते में भेजा जाता है l वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है l एडीसीपी क्राइम मनीष सोनकर ने बताया कि मामला दर्ज कर सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई है l

