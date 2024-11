Share

Cricket News : गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी आराध्य यादव ने under 23 सीके नायडू क्रिकेट प्रतियोगिता में कमाल कर दिया। उन्होंने इस प्रतियोगिता में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए गोवा के खिलाफ मैच में 320 रन बनाए, यह मैच कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेला गया।

बता दें कि आराध्य यादव ने इस शानदार पारी के साथ एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। अब तक के क्रिकेट इतिहास में उत्तर प्रदेश की टीम से सीके नायडू क्रिकेट प्रतियोगिता में यह सर्वोच्च रन बनाने का रिकॉर्ड है। आराध्य यादव की इस उपलब्धि पर क्रिकेट एसोसिएशन गाजियाबाद गौरवान्वित है, उन्होंने आराध्य यादव की जमकर तारीफ की।

विदित हो कि आराध्य यादव Tnm मेमोरियल क्रिकेट अकादमी में पूर्व भारतीय खिलाड़ी अजय शर्मा से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आराध्य यादव अब तक उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट प्रतियोगिता, विजय मर्चेट क्रिकेट प्रतियोगिता, कूच बिहार क्रिकेट प्रतियोगिता, बीनू मांकड़ क्रिकेट, Under 19 एशिया कप, Under 19 World Cup प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके हैं।



