नई दिल्ली: देशभर में राष्‍ट्रव्‍यापी टीकाकरण अभियान (Nationwide Immunization Campaign) बहुत तेजी से चल रहा है। जिसके तहत अब तक 58 करोड़ 25 लाख टीके (covid vaccination) लगाये जा चुके हैं। स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) कि ओर से मिली जानकारी के अनुसार कल सात लाख 95 हजार से अधिक टीके (vaccine) लगाये गये।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे में 25 हजार से ज्यादा नए मरीजों (covid patient) में कोविड संक्रमण (covid infection) की पुष्टि हुई है। जोकि पिछले एक सौ साठ दिन में सबसे कम हैं। देशभर में इलाजरत मरीजों की कुल संख्या घटकर 3 लाख 33 हजार 924 हो गई है।

कोरोना जांच का काम भी हुआ तेज

मालूम हो कि कल 44 हजार 157 कोरोना मरीज संक्रमण (corona patient) से स्‍वस्‍थ हो चुके हैं। वहीं, देशभर में कोरोना (corona virus) महामारी से अब तक तीन करोड़ 16 लाख से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी से स्‍वस्‍थ होने की दर 97 दशमलव छह-तीन प्रतिशत हो गई है। जो मार्च 2020 के बाद सबसे उच्‍चतम दर है। इसके साथ ही कोरोना जांच का काम भी तेज कर दिया गया है। बता दें कि देश में अब तक 50 करोड़ 75 लाख कोरोना सैंपल की जांच की चुकी है। फिलहाल कल 12 लाख 95 हजार कोरोना सैंपल की जांच की गई थी।