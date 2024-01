SpiceJet presents a special sale with airfares starting from Rs. 1622, with up to 30% off on add-ons, in honour of the Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya. Fly with blessings!#flyspicejet #spicejet #Ayodhya #specialflight #sale #flightsale #PranPrathishta #addspicetoyourtravel pic.twitter.com/otg2t3DYSM