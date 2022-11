मस्क ने किया ट्विटर में बड़ा बदलाव, नेताओं और हस्तियों की प्रोफाइल पर दिखेगा खास सेकेंडरी टैग

एलन मस्क ने ट्विटर को जबसे खरीदा है वो लगातार एक्शन में आ गए हैं और कई नए बदलाव कर रहें हैं पहले उन्होनें ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसके बाद उन्होनें पूरे ट्विटर बोर्ड को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद एलन मस्क ने ट्विटर पर एडिट का ऑपशन भी ऐड कर दिया है लेकिन इसके लिए भी उन्होनें पेड सब्सक्रिप्शन का लोगों पर भार डाल दिया है। हालांकि मस्क ने कहा कि पहले ये फीचर ब्लू सब्सक्राइबर्स (वेरिफाइड यूजर्स) यानी पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही शुरू किया जाएगा और इसके लिए भी उन सब्सक्राइबर्स को 8 डॉलर यानि की 661.92 रूपये चुकाने पड़ेगे।

मस्क लगातार ट्विटर में बदलाव कर रहें हैं। अब उन्होनें बताया नेताओं और हस्तियों की प्रोफाइल पर अब सैकेंडरी टैग लगेगा। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि, ‘एक सैकेंडरी टैग होगा, जो प्रोफाइल मेंबर के नाम के नीचे होगा।

There will be a secondary tag below the name for someone who is a public figure, which is already the case for politicians